Páblo Alboran assume relação com bailarino italiano

Dias depois de Pablo Alborán ter assumido publicamente a sua homossexualidade, o programa ‘Socialité’, emitido pela Telecinco, revelou que este manteve um romance com um rosto bem conhecido do canal, o bailarino italianoDe acordo com o formato conduzido por María Patiño, Pablo e Giuseppe conheceram-se a 6 de março de 2011 durante a emissão do programa ‘Que Tiempo tan Feliz’. Naquela altura, o cantor estava a dar os seus primeiros passos no mundo da música depois de fazer furor com o tema ‘Solamente Tú’.Pablo e Giuseppe começaram por trocar mensagens através das redes sociais e acabaram por se envolver numa relação que se tornou, com os dois a conhecerem as respetivas famílias. No ‘Socialité’, contudo, não foram avançadas razões para o fim deste romance.. Foi desta forma que Pablo Alborán chamou a atenção dos fãs para o vídeo que partilhou no passado dia 17 no Instagram., revelou o cantor espanhol, de 31 anos, num emotivo discurso ao longo de três minutos., disse.Advogado e bailarino, Giuseppe di Bella nasceu na Sicília há 33 anos e chegou a Madrid em 2007, onde começou a dar aulas de dança, a sua grande paixão. Trabalhou como coreógrafo nos bastidores do programa ‘Operación Triunfo’ e foi par de Belén Esteban em ‘Más que baile!’ (versão espanhola de ‘Dança com as Estrelas’), que acabaram por vencer.