Padrasto acusa Andreia Rodrigues de “ingratidão” Hélder António garante ter sido um dos apoios na educação da estrela da SIC.

Padrasto acusa Andreia Rodrigues de “ingratidão”

01:30

Carolina Cunha

A juventude de Andreia Rodrigues ficou marcada pela ausência do pai, que se afastou da família. Com a mãe do seu lado, teve também o apoio do padrasto, Hélder António, que agora veio a público acusar a apresentadora de ingratidão. "Fui padrasto da menina Andreia ‘Ingratidão’ Rodrigues, atual apresentadora da SIC. Juntamente com a sua mãe, criámo-la dos seus 12 aos 24 anos. Eu ajudei-a em tudo o que precisou na vida, no período em que viveu comigo. Ela viveu bem nesse período, em Massamá, se disser que não, está a mentir", começou por escrever, numa publicação no LinkedIn, na qual partilhou uma foto do passado.



Hélder vai mais longe e garante que a "fama lhe subiu à cabeça", sentindo-se "descartável" depois de não o ter convidado para o casamento com Daniel Oliveira. Ao CM, Hélder António lamenta ter sido afastado da vida da apresentadora. "A minha publicação é um desabafo. Ela omitiu sempre esses 12 anos da sua vida porque teve uma vida boa e não quer falar sobre isso. Naturalmente, eu fui excluído da sua vida, apesar de ainda ter conhecido a Alice [filha mais velha]. Eu sou passado, era o marido da mãe dela. É a vida, temos de aceitar", disse, frisando que, apesar do desprezo, continua a querer que "ela esteja bem e feliz".

Mais sobre