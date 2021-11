"Quando decidi ser padre não fui de olhos vendados": As revelações de Ricardo Esteves, o padre sexy

01:30

O padre Ricardo Esteves, mais conhecido por ‘padre sexy’, esteve no ‘Manhã CM’ onde confessou que não concorda "com muita coisa da Igreja"."Eu quando decidi ser padre não fui de olhos vendados, mas se os padres pudessem casar, eu casava. Se eu gostava de constituir família? Claro que sim, mas fiz uma opção", contou a Ágata Rodrigues e Duarte Siopa. Por ter entrado no seminário aos 11 anos, o ‘padre sexy’, de 38, acabou por nunca namorar pois "não podia".Questionado se se sentia "tentado por uma mulher bonita", confessou: "Claro que sim. Quem é que não se sente tentado?!"