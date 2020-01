17 jan 2020 • 10:39

Thomas Markle vai testemunhar contra a filha em tribunal, avança o ‘Daily Mail’.Em causa está um processo iniciado no ano passado pelos duques de Sussex contra o jornal ‘Mail on Sunday’, que divulgou excertos de uma carta de Meghan ao pai.A mulher do príncipe Harry e o pai nunca tiveram uma relação muito fácil, mas foi piorando e, atualmente, estão de costas voltadas.Além de toda a polémica que enfrenta em Inglaterra, depois de ter anunciado que queria afastar-se dos compromissos reais, Meghan também não tem tranquilidade no seio da família.