Pai critica Índia Malhoa: "Divórcio dos pais não é separação dos filhos"

A jovem deixou de falar com Jorge Moreira depois do produtor e Ana Malhoa terem terminado a relação

Era o maior ‘hit’ da vida dela. Divórcio dos pais não é separação dos filhos", escreveu.

Publicação Jorge Moreira

Ana Malhoa e Jorge Moreira colocaram um ponto final no casamento em 2016 e, desde então, Índia Malhoa, de 20 anos, filha de ambos, cortou relações com o pai.Entretanto, esta semana, José Malhoa anunciou que a neta ia lançar o seu primeiro single em breve. Pouco depois, o produtor Jorge Moreira fez uma publicação no Instagram que se tornou polémica. "Podia era fazer o regresso ao mundo da realidade.