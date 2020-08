Pai da irmã de Sara Norte recorda últimos momentos com a filha: "Foi um mês maravilhoso"

Julho 2020. Foi um mês maravilhoso", escreveu como legenda de uma fotografia, onde surge abraçado à filha numa tarde de piscina.



João Ricardo lembra dias felizes com a filha Beatriz





De acordo com as mensagens enviadas pelos amigos mais próximos, João Ricardo foi avisado pelos médicos do Instituto Português de Oncoligia de Lisboa de que a filha teria pouco tempo de vida e por isso decidiu viver de forma intensa.



"Foi um mês aproveitado ao segundo, a cada segundo e com muita energia boa", comentou um amigo do consultor digital.



"Serão as memórias destes momentos bons que te vão acompanhar para sempre", apontou outra pessoa íntima.



As cerimónias fúnebres de Beatriz Ricardo decorreram na última terça-feira no Crematório de Alto de São João, em Lisboa. A consternação tomou conta dos familiares e amigos durante o 'adeus' à jovem.