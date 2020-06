Pai de Carolina Patrocínio é operado e família demonstra união

Pedro Patrocínio tem estado hospitalizado devido a uma bactéria no coração.

O pai de Carolina Patrocínio, de 61 anos, foi recentemente operado. Pedro Patrocínio e encontra-se na CUF Infante Santo, em Lisboa, desde o final do passado mês de maio, com uma bactéria no coração e a família tem-lhe demonstrado o seu apoio, através de publicações nas redes sociais.

Inês, irmã do meio de Carolina, publicou esta quarta-feira, dia 24, uma selfie com o pai, tirada nos corredores da unidade hospitalar: "Papi", escreveu na legenda, acrescentando o emoji de agradecimento.

Por seu lado, a irmã mais velha da apresentadora do ‘Fama Show’, Mariana Patrocínio, publicou uma fotografia do pai em cima de um palco: "Com esta força, Pai. Estamos aqui", disse.

A namorada do pai da apresentadora, Mariana Galindo, também enviou força ao companheiro: "E não é que olhar para ti, traz-me paz e confiança. Tão orgulhosa deste teu último mês. És o mais forte dos mas fortes. Vamos a isto! Vamos matar esse bicho", escreveu numa publicação.