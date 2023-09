Pai de Daniel Sancho dispensa advogado e deixa filho sem defesa

01:30





“Deixámos de trabalhar com o escritório de Don Fernando Oca. Agradecemos, como não poderia deixar de ser, o trabalho realizado até agora, tanto por Fernando Oca quanto pelo advogado Kunh Anan. A partir de agora, estamos a trabalhar para encontrar uma solução para a defesa de Daniel [Sancho] na Tailândia”, disse Ramón Chipirrás, porta-voz da família espanhola, à ‘ABC’.



Rodolfo Sancho, de 48 anos, decidiu dispensar os serviços do escritório de advocacia Fernando Oca, responsável pelo caso do filho, Daniel Sancho. Assim, o descendente do ator, que está a ser acusado de assassinar e desmembrar o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, ficou sem defesa.“Deixámos de trabalhar com o escritório de Don Fernando Oca. Agradecemos, como não poderia deixar de ser, o trabalho realizado até agora, tanto por Fernando Oca quanto pelo advogado Kunh Anan. A partir de agora, estamos a trabalhar para encontrar uma solução para a defesa de Daniel [Sancho] na Tailândia”, disse Ramón Chipirrás, porta-voz da família espanhola, à ‘ABC’.

O ator de ‘Crimes Submersos’ (RTP 1) optou pela mudança de advogados, por Kunh Anan não ter solicitado os relatórios com as ações policiais dentro e fora do bangaló, onde o médico foi morto.