Pai de Diogo do 'Big Brother' agradece ao grupo 'Kamikaze': "Levaram-no ao colo"

O pai de Diogo do 'Big Brother' mostrou o apoio ao filho que é um dos candidatos à vitória do grupo, e agradeceu com ironia ao grupo 'Kamikaze', formado por alguns concorrentes do reality show, por, sem querer, terem ajudado o filho a chegar à final., disse Victor à 'TV7Dias', após a mulher, Lourdes, mãe de Diogo, ter manifestado a mesma opinião em direto no 'Você na TV'."Agradeço profundamente, como pai de concorrente que chegou à final, ao autodenominado grupo dos 'Kamikaze' pela visibilidade que lhe deram. Levaram-no ao colo", defendeu., disse ainda."Tive medo que ele não aguentasse mais", desabafou, sobre os 'ataques' que considera que o filho sofreu na casa mais vigiada do país por parte dos colegas., disse.Victor elogiou ainda o comportamentodo filho no programa, e garante que acha que ele já concretizou o grande objetivo mesmo que não conquiste o título de vencedor, de "pôr a causa da saúde mental em discussão" e ter uma postura que "não era nada comum nos anteriores 'Big Brother' ou 'Casa dos Segredos'".A mãe de Diogo,