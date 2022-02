Pai de Georgina Rodríguez tinha drogas em casa Revelação foi feita por irmã ignorada em série documental.

Georgina Rodríguez

Foto: Direitos Reservados

01:00

A irmã mais velha de Georgina Rodríguez, Patrícia, contou que o pai, Jorge, guardava drogas em casa e tratava dos negócios ilícitos na presença das filhas. "O meu pai tinha uma arma e trancava-se num dos quartos da casa. Um dia, as minhas irmãs e eu entrámos e o meu pai estava a preparar uns pacotes. Quando perguntei o que era aquilo ele disse que eram pacotes de comida para os pobres", revelou no programa espanhol ‘Deluxe’. Patrícia, que foi ignorada na série documental ‘Soy Georgina’ (Netflix), ficou ao encargo do pai quando a mãe morreu, até este ser preso por tráfico. "Depois fiquei com a Gio, Ivana e a mãe delas mas passado pouco tempo puseram-me num reformatório", contou.

