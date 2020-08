Pai de irmã de Sara Norte faz apelo após morte trágica

João Ricardo, pai da irmã de Sara Norte, partilhou o sofrimento que está a enfrentar após a morte da filha, Beatriz, que morreu na madrugada de domingo., disse o ex-companheiro da atriz Carla Lupi através das redes sociais, junto a uma imagem da associação 'Make a Wish'., pode ler-se.Nas redes sociais, João Ricardo partilhava várias fotografias com a menina, que mostravam a cumplicidade que os unia, assim como algumas mensagens de esperança.Beatriz era fruto da relação da mãe da atriz Sara Norte, Carla Lupi, que morreu em 2012, vítima de cancro do pulmão, com João Ricardo. A menina enfrentava a doença desde 2017.Sara Norte ainda não reagiu publicamente à perda da irmã. No entanto, a artista está a receber várias mensagens por parte dos fãs nas redes sociais de consolo nesta fase dolorosa.