Sara Carreira e Ivo Lucas

08 dez 2020 • 15:29

O pai de Ivo Lucas partilhou uma imagem do filho com Sara Carreira, em jeito de homenagem, nas redes sociais.Na fotografia, o ator de 30 anos, que se encontra internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, surge a tocar guitarra e a filha de Tony Carreira aparece a sorrir.Esta imagem a preto e branco é a primeira que é divulgada onde os dois surgem juntos. Na legenda, João Lucas deixou apenas o 'emoji' de estrelas.Sara Carreira morreu no sábado, aos 21 anos, vítima de um trágico acidente de viação.