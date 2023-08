Pai de Kika Cerqueira Gomes aprova namoro com piloto de Fórmula 1

O ex-companheiro de Maria Cerqueira Gomes aproveitou os dias de descanso ao lado da filha e do namorado, o francês Pierre Gasly.

Francisca Cerqueira Gomes, Pierre Gasly

Gonçalo Gomes, pai de Francisca Cerqueira Gomes, já aprovou o namoro da filha com o piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly. De modo a provar que os três vivem um ótimo ambiente em família, o antigo companheiro de Maria Cerqueira Gomes partilhou um conjunto de imagens ao lado da filha e do namorado, mostrando que a cumplicidade vivida é muita. “As férias de verão acabaram e foram ótimas”, escreveu Gonçalo Gomes na descrição da publicação no Instagram.