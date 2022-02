Pai de Liliana ataca Bruno de Carvalho Joaquim considera que Bruno “teve alguns comportamentos não agradáveis”.

Pai de Liliana ataca Bruno de Carvalho

01:30

No ‘Dois às 10’ (TVI), Joaquim, pai de Liliana, falou pela primeira vez da relação da filha com Bruno de Carvalho. Referiu-se ao empresário como “o fulano” e considera que Bruno “teve alguns comportamentos não agradáveis”.



Ainda assim, destacou os gestos de carinho com a filha.

