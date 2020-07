Pai de Meghan Markle arrasa atriz: “Amo a minha filha mas não gosto daquilo em que ela se tornou”

Depois de protagonizar várias polémicas por causa da relação conturbada que tem com Meghan Markle, o pai da atriz, Thomas Markle, está novamente a fazer correr tinta na imprensa internacional, devido às críticas que teceu à filha e ao Príncipe Harry.

Numa entrevista que deu ao ‘The Sun’, o pai da atriz criticou o comportamento do casal real. "Esta é a pior altura do mundo para eles estarem a choramingar e a queixar-se de algo – porque as pessoas estão a sofrer em todo o lado devido à pandemia", disse.

Todavia, as críticas não se ficaram por aqui. "Eu amo a minha filha mas não gosto daquilo em que se tornou neste momento", afirmou.

Confrontado com alguns excertos que surgem na nova biografia sobre o casal, ‘Finding Freedom’, em português, ‘Encontrar a liberdade’, que dão conta que a atriz terá recusado a oferta de proteção do pai, proposta pela família real quando este sofreu um ataque cardíaco, Thomas afirma ter ficado chocado.

Recorde-se que Meghan e o pai têm uma relação conturbada, que foi agravada quando Thomas tentou combinar fotografias com um paparazzi, que foram divulgadas dias antes do casal dar o nó.