Pai de Meghan Markle faz apelo desesperado à filha: "Amo-te, vamos resolver isto"

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, mostra-se decidido a chamar a atenção da filha e a resolver os problemas que se arrastam entre os dois.Em entrevista ao programa 'Good Morning Britain', o progenitor da duquesa de Sussex revelou que pretende dar uma entrevista importante todos os meses na esperança de que a filha lhe responda., começou por dizer Thomas., disse ainda.Questionado sobre o que diria a Meghan Markle se voltasse a entrar em contacto com ela, Thomas não hesitou em responder, mostrando a mágoa pela distância., afirmou.Já ao genro, Harry, Thomas garante que lhe dizia parae para viajar ao seu encontro para terem uma conversa.Apesar de querer reconquistar Meghan e voltar a aproximar-se da filha, Thomas continua a não poupar críticas pela decisão que Meghan e Harry tomaram em afastarem-se da família real britânica., disse, depois de já se ter revelado desiludido há alguns dias e de já ter acusado Meghan de só pensar no dinheiro. Thomas Markle tem ainda um processo judicial pendente com a filha, iniciado pela ex-atriz.Em causa está a publicação de uma parte de uma carta escrita pela mulher de Harry ao pai, em agosto de 2018, que comprova a tensão na relação entre os dois., afirmou ainda Thomas Markle, sobre o encontro tão esperado com Meghan, que poderá vir a acontecer também na presença de Harry.