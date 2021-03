Pai de Meghan Markle reage a entrevista: "Nunca andei nu numa piscina ou me vesti à Hitler como o Harry"

chegou a fazer um acordo com a imprensa para "ficar bem visto", na altura em que corriam notícias que punham em causa o seu bom nome.

"Todos nós cometemos erros, mas eu nunca andei nu numa piscina ou me vesti à Hitler como o Harry fez", acrescentou, referindo-se a duas polémicas que envolveram o filho mais novo da Princesa Diana.





Não acho que a a família real britânica seja racista, de todo. Não acho que os britânicos sejam racistas - acho que Los Angeles é racista, a Califórnia é racista, mas não considero que os britânicos sejam. Essa história sobre a cor da pele que o bebé teria é um disparate".



Ainda durante a entrevista, lançou um apelo à filha: "Gostava de pedir desculpa outra vez pelo que fiz. M

quebrou o silêncio sobre a polémica entrevista dos Duques de Sussex a Oprah Winfrey. Em declarações ao programa 'Good Morning Britain', o pai denegou que a traíu. Além disso, Thomas acusou Harry de não ter apoiado bem a filha quando esta teve pensamentos suicidas.O progenitor da ex-atriz assumiu queThomas disse ainda que, embora tenha decepcionado a filha, ela também o "decepcionou" após uma cirurgia cardíaca há cerca de três anos: "A questão aqui é que ela não me perdeu, ela fez uma declaração onde disse que me perdeu, mas ela não me perdeu. Eu teria estado lá para ela e estou lá para ela se ela quiser".Todavia, o progenitor de Meghan não se ficou por aqui. Thomas Markle disse ainda não acreditar que a família real seja racista:".