Pai de Meghan Markle reage à segunda gravidez da filha

Príncipe Harry desejou ao casal as maiores felicidades e deixou um pedido.



"Desejo à Meghan e ao Harry um parto saudável e bem-sucedido, e espero que um dia possa conhecer os meus netos", afirmou.



Inside Edition', da CBS, o sogro dodesejou ao casal as maiores felicidades e deixou um pedido., afirmou.

tem um histórico de falar abertamente sobre a Duquesa de Sussex. Recentemente, alguns excertos do livro têm feito correr muita tinta na imprensa devido às duras críticas feitas à mulher de

. A irmã da Duquesa acusou-a de ser "controladora" com o pai, enquanto este pagava os seus estudos. Samantha também alegou que a irmã "mudou" quando se juntou à família real, e o pai disse-lhe que a irmã já não "é mais a mesma".



"Depois de tudo o que foi dito e feito, ouvi boatos de que a família real queria ajudar o meu pai, garantindo que ele fosse sustentado, mas a minha irmã rejeitou a ideia", disse.



, o pai da Duquesa de Sussex reagiu à notícia da sua gravidez. Em declarações ao programa 'Meghan Markle não tem contacto com o pai desde o seu casamento com o Príncipe Harry em 2018, depois de ter sido revelado que Thomas Markle havia conspirado com os paparazzi para arranjar fotografias antes do grande dia da filha.Porém, as polémicas não ficam por aqui. Além de não falar com o pai, a Duquesa também está de relações cortadas com a irmã Samantha, que Harry