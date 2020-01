Pai de Meghan Markle reage ao anúncio dos duques de Sussex: "Estou dececionado"

diretor de iluminação de televisão não escondeu o desgosto., disse à 'Us Weekly', poucas horas após o anúncio.A decisão acontece depois de o casal se ter afastado da vida pública e de ter feito uma longa pausa nos compromissos oficiais para uma viagem ao Canadá. Harry frisou ainda que se trata de uma decisão premeditada e previamente analisada pelo casal ao longo dos últimos meses em que foram expostos a uma série de polémicas.No entanto, a verdade é que a decisão está a gerar polémica e mal-estar no seio da família real britânica, uma vez que a própria rainha só terá sabido da decisão do neto através das notícias.