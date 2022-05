Pai de Meghan Markle sofre AVC e deve falhar Jubileu de Isabel II

Meghan Markle, de 40 anos, não fala com o pai desde 2018

O pai de Meghan Markle foi hospitalizado na segunda-feira à noite, na Califórnia (EUA), após ter sofrido um AVC (acidente vascular cerebral).A informação foi confirmada à comunicação social pela filha mais velha, Samantha, já que a mulher de Harry não fala com o pai desde 2018, quando lhe pediu que deixasse de falar com os jornais e ele recusou.Thomas Markle, de 77 anos, vive no México e tinha previsto deslocar-se nos próximos dias a Inglaterra para assistir às celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II.