Pai de Neymar tira a câmera a um fotografo no aeroporto

Nervoso e irritado, o pai de Neymar protagonizou um momento de tensão com um fotógrafo, quando o jogador se preparava para sair do hotel e apanhar o seu jato privado, após se ter lesionado ao serviço da seleção brasileira.Nesse momento, o empresário dirigiu-se ao fotógrafo e arrancou-lhe a câmera das mãos a fim de evitar expor o filho. Apesar da atitude do pai do craque, nada impediu que o mesmo continuasse o seu trabalho e o profissional acabou mesmo por registrar as imagens pretendidas com outra máquina.De acordo com as imagens registadas pela agência, o caso aconteceu no aeroporto quando o avançado do PSG embarcava para viajar de Brasília para o Rio de Janeiro.