Pai de Quim Barreiros celebra 101 anos: "Amor, admiração e orgulho"

Cantor popular mostra como foi a festa de aniversário do pai.

18:03

101 voltinhas ao sol... O amor que tenho por este senhor é mais velho do que eu - o amor, admiração e orgulho. Parabéns paizão!", escreveu, enquanto vários famosos e anónimos deixavam mensagens de felicitações.



Quim Barreiros revelou ainda o pormenor do bolo de anos, com um acordeão e três velas para assinalar a mítica data de aniversário.

Quim Barreiros, de 72 anos, surpreendeu, este domingo ao partilhar um momento ternurento da sua vida familiar.O conhecido cantor popular revelou que o pai chegou aos 101 anos e não escondeu a emoção no momento de festejar.