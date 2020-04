Pai de Rihanna infetado com coronavírus. Cantora doa ventilador para o salvar

Rihanna decidiu ajudar o pai,s, que foi diagnosticado com coronavírus.Foi o progenitor da cantora que revelou, em declarações ao 'The Sun', que a artista o ajudou no combate contra a doença, mesmo estando longe., começou por dizer.Além do apoio e força que deu ao pai mesmo à distância, Rihanna doou um ventilador., acrescentou, emocionado.Ronald, não ficou por aqui e contou ainda que teve de passar 14 dias completamente isolado., desabafou o progenitor da estrela pop, que, entretanto, respira de alívio, pois já ultrapassou a doença.Recorde-se que Rihanna se tem mostrado solidária no combate a esta pandemia. Recentemente, a cantora doou quatro milhões de euros para ajudar nesta fase difícil