Pai de Tony Carreira hospitalizado em estado grave Albano Antunes tem 84 anos

Pai de Tony Carreira hospitalizado em estado grave

25 out 2023 • 12:51

Tony Carreira volta a viver um período delicado devido ao estado de saúde do pai. O pai, Albano Antunes, de 84 anos, foi internado. A notícia foi avançada pelo site 'A Televisão', que dá conta que o progenitor do artista deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada.



De acordo com a publicação, o pai do cantor regressou à unidade hospitalar dias sepois de ter sido submetido a uma cirurgia à coluna. "Dias depois da operação, começou a sentir-se mal e foi novamente para o hospital. Teve uma infeção e encontra-se internado em estado grave", contou uma fonte, citada pelo site.



O internamento do pai surge numa altura em que Tony Carreira se prepara para o julgamento da morte da filha. É já esta terça-feira, 24 de outubro, que arranca também o julgamento da morte de Sara Carreira, na sequência de um acidente de viação, em dezembro de 2020. Ivo Lucas e Cristina Branco estão entre os arguidos.

