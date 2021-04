Pai do jornalista Pedro Mourinho internado no hospital após ser atropelado Progenitor do rosto da TVI tem 75 anos.

O jornalista Pedro Mourinho

Pedro Mourinho vive momentos de angústia pelo pai, de 75 anos, que foi atropelado numa passadeira junto à casa onde vive, na zona de Loures. Segundo foi possível apurar, após o acidente, o pai do jornalista da TVI foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde permanecia internado até ao fecho da edição.



Pedro Mourinho, de 48 anos, recorde-se, trocou a SIC pela TVI em julho do ano passado, altura em que passou a assumir o cargo de subdiretor de Informação no canal de Queluz de Baixo.

