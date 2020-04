Pai pressiona príncipe Harry para voltar a Inglaterra

A carregar o vídeo ...

Saúde de Meghan Markle preocupa príncipe Harry

Com o Príncipe Carlos de quarentena depois de ter testado positivo para o novo coronavírus e a rainha Isabel II em risco, com alguns dos seus funcionários infetados, Harry foi chamado de volta ao Reino Unido para cumprir o seu dever ao lado do irmão, William.Segundo a ‘National Enquirer’,De acordo com uma fonte próxima da Casa Real britânica, a decisão foi tomada pelo primogénito de Isabel II, face ao período crítico que o país atravessa e ao caos em que se encontra a realeza britânica, com o receio de que a rainha, quase a completar 94 anos, possa vir a ser infetada com Covid-19.Atualmente a viver nos Estados Unidos, Harry encontra-se dividido entre o seu dever para com a família real e as suas obrigações para com a mulher e o filho, Archie, de 11 meses. De acordo com a publicação, quando o duque de Sussex informou Meghan da sua decisão de regressar a Inglaterra esta ficou à beira de um ataque de nervos., avançou a mesma fonte, que diz ter escutado as conversas por telefone e videochamada trocadas entre Carlos e o filho mais novo. "Harry sente-se entre a espada e a parede", acrescenta.Apesar de não querer desiludir Meghan, depois de tudo o que fizeram para se afastarem da Casa Real, Harry não consegue esconder a sua preocupação com a família e o discurso da avó, Isabel II, deixou-o ainda mais saudoso. Contudo, se ele regressar, Meghan receia que isso seja um enorme passo atrás na sua luta pela independência.