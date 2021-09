Pai recorda saída de casa de Bárbara Bandeira: “Foi difícil”

01:30

Bárbara Bandeira e o pai, Rui Bandeira, protagonizaram uma conversa intimista no programa ‘Júlia’ (SIC), percorrendo as memórias de infância da jovem, os episódios de bullying na escola, as críticas no início da carreira musical e a saída de casa repentina aos 18 anos."Foi difícil. É difícil e será difícil sempre. Os primeiros tempos foram muito difíceis porque nós olhávamos para o teu quarto e víamos tudo igual e tu não estavas lá. Foi difícil cair a ficha", destacou o artista, que admitiu ainda que se emocionou diversas vezes ao lado da companheira Siara Holanda. "Ainda hoje nos dói. Às vezes, choramos à noite com saudades. Às vezes ligamos e não podes atender."Atualmente, Bárbara está a dividir casa com o irmão mais velho, Tiago Bandeira, fruto de uma anterior relação de Rui Bandeira. A jovem terminou recentemente o namoro com Kasha, da banda D.A.M.A.