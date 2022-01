Pai vigiava Britney Spears no quarto

Britney Spears está a processar o pai depois de este ter controlado a sua vida nos últimos anos

O pai de Britney Spears terá vigiado a cantora no quarto, com recurso a "um aparelho secreto de gravação". O advogado da cantora norte-americana apresentou em tribunal um documento com declarações de uma antiga agente do FBI a confirmar a situação.Sherine Ebadi revela que o profissional responsável pela instalação do mecanismo lhe disse que Jamie Spears estava "particularmente interessado nas comunicações entre a filha e o seu advogado e que queria a atualização regular das gravações".Foi ainda revelado que o aparelho estava colocado atrás de um móvel, preso com fita-cola, e teria uma bateria à parte para gravar por mais tempo. Também foi adiantado que o telemóvel da artista era vigiado.