Pais de Bárbara Bandeira românticos em dia de praia

13 jul 2020 • 18:02

Rui Bandeira e a mulher, Siara Holanda, aproveitaram o calor que se faz sentir no país e rumaram até à praia de Sesimbra.

Nas redes sociais, os pais da cantora mostraram-se mais apaixonados do que nunca ao partilharem fotos ao lado um do outro. Numa delas a mãe de Bárbara Bandeira surge a "morder" a orelha do companheiro, mostrando a cumplicidade que os une.

"Aproveitando um belo domingo de sol contigo", escreveu o músico na legenda da imagem.

Os seguidores não perderam tempo a elogiar a cumplicidade do casal. "Que lindos", "É só amor" ou "Sejam sempre muito felizes", são alguns dos comentários que se podem ler.