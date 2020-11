Pais de Bruna Quintas não assistem às cenas ousadas da atriz na TV

19 nov 2020 • 17:20

Apesar dos seus 23 anos, Bruna Quintas já é considerada um dos grandes talentos nacionais no mundo da representação e encontra nos pais o seu principal apoio.Contudo, no que diz respeito às cenas de sexo, Bruna Quintas enfrenta tabus com a família. A atriz confessa que o pai gosta muito de assistir a ‘Terra Brava’, novela da SIC,A atriz não vê com os pais esses momentos., começa por contar, revelando, de seguida, que chegou a dizer à família para não ver uma série em que participou devido à intensidade das cenas.Apesar do pai não ter assistido, a mãe chegou a comentar que "parecia tudo bastante real" o que gera uma situação de grande constrangimento para a jovem atriz. Também a avó se mostrou em choque por ter visto Bruna Quintas numa cena homossexual.