Pais de Diogo do 'Big Brother' elogiam Ana Catharina: “É muito parecida com o meu filho”

Apesar de o filho ter ficado em segundo lugar, os pais de Diogo, Lourdes e Victor, que marcaram presença na gala do 'Big Brother' pela primeira vez, não esconderam o orgulho pela prestação do jovem no programa e falaram sobre a relação deste com Ana Catharina.

O pai do concorrente elogiou a postura adotada pelo filho ao longo do reality show: "Tenho gostado. A postura dele, a educação, aqueles valores que ele adquiriu através de nós. Ele é aquilo. É um rapaz com calma, ponderado. Nunca esteve, que eu saiba, embrulhado em qualquer coisa menos boa, de cenas de pancadaria ou cenas mais fortes de palavras. Não conheço nada disso", afirmou.

"Eu acompanhei os reality shows desde o primeiro 'Big Brother'. Desde o primeiro vejo todos e nunca vi um concorrente com aquele perfil. Aquele perfil não existiu em nenhum ‘Big Brother’ nem Casa dos Segredos. Se é bom, se é mau? Pelo menos é diferente", acrescentou.

No que toca à relação do filho com Ana Catharina, o casal teceu rasgados elogios à concorrente brasileira: "Eu acho-a uma miúda muito simpática. O resto eles é que sabem. Eu quando casei ninguém me obrigou", frisou Victor. À semelhança do marido, Lourdes não poupou nos elogios à concorrente: "Eu gosto muito da Ana Catharina. É muito parecida com o meu filho Diogo. Estou feliz, já ganhou. Ele está muito feliz. Ele não pode estar mais feliz do que já está. Para ele já venceu", disse a mãe do lisboeta.

Recorde-se que Soraia foi a grande vencedora do ‘Big Brother’ com 31% dos votos, levando para casa um prémio de 50 mil euros.