Pais de Marta Louro partilham lembranças Condutor que abalroou a mota em que seguia foi constituído arguido e irá a julgamento.

Pais de Marta Louro partilham lembranças

01:30

Vanessa Fidalgo

Os pais da jornalista da CMTV Marta Louro, que morreu há um ano em serviço, num acidente de viação no Eixo Norte-Sul, estiveram esta terça-feira à conversa com Júlia Pinheiro, na SIC. Foi recordada a cumplicidade que unia Marta e a mãe, Regina, o momento em que receberam a notícia e a forma como os pais têm lidado com a dor e homenageado a memória da filha, através da ‘Obra de Marta’, que sinaliza e ajuda pessoas carenciadas. Foi lembrada ainda a bolsa Marta Louro, criada pelo CM e CMTV em conjunto com a família, e que pelo 2.º ano visa dar uma oportunidade a um jornalista até 27 anos.



António Louro manifestou a revolta por nunca ter sido contactado pelo condutor do veículo que abalroou a mota em que Marta seguia. "Não sei se essa pessoa é um ser humano, se consegue deitar a cabeça na almofada." O condutor, que nunca assumiu a culpa, foi constituído arguido num processo-crime que em breve correrá em tribunal. "Cada dia que passa é pior", referiu a mãe, que todos os dias vai ao cemitério ‘falar’ com a filha: "Digo-lhe ‘já cheguei. Estou aqui’, como me dizia quando chegava à redação."

Mais sobre