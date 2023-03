Pais famosos celebram data especial

01:30

Assinalou-se este domingo o Dia do Pai e vários famosos marcaram o dia com fotos e vídeos nas redes sociais. Marco Costa partilhou uma fotografia com a filha ao colo."Ser Pai, tem sido das experiências mais bonitas da minha vida", é possível ler. Por sua vez, Cláudia Vieira decidiu homenagear os pais de cada filha com uma fotografia das duas meninas. Carolina Deslandes, apesar de estar separada do pai dos filhos, deixou uma mensagem carinhosa: "Escolher-te-ia mil vezes para esta viagem."João Paulo Sousa e Andreia Rodrigues também celebraram o dia nas redes sociais.