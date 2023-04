Cláudia Vieira: Paixão após dias de angústia

Atriz e João Alves viveram momentos de aflição com a filha Caetana, que foi assistida nas urgências três dias consecutivos.

25 abr 2023 • 12:17

Carolina Cunha

Cada vez mais unidos e apaixonados, é assim que Cláudia Vieira e o companheiro, João Alves, fazem questão de se mostrar. O casal viveu recentemente um susto com a filha Caetana, de três anos, que precisou de assistência médica durante três dias consecutivos., revelou a atriz, acrescentando que foi diagnosticada uma virose à filha mais nova. Tudo aconteceu durante um fim de semana em família que se revelou bastante atribulado.Apesar da aflição durante a escapadinha em família, Cláudia ainda conseguiu desfrutar de momentos de felicidade junto de quem mais gosta. Este é o refúgio de eleição da família onde desfrutam de vários momentos em comum., partilhou a atriz sobre as férias atribuladas, porém, regadas com uma generosa dose de amor e companheirismo.