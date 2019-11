Paixão de Carolina Loureiro por Vítor Kley faz furor no Brasil

A paixão de Carolina Loureiro, de 27 anos, e Vitor Kley, de 25, já está a dar que falar no Brasil. A imprensa do país do músico dá eco ao namoro, e intitula a atriz de ‘Nazaré’ como "musa portuguesa".A viver uma fase de grande sucesso a nível profissional, o artista tem captado atenções e a sua vida pessoal tem deixado os seguidores curiosos. Aliás, tem sido o próprio a deixar pistas sobre o novo namoro na sua página de Instagram.Quando chegou a Portugal, na semana passada, para dar início à sua tourné, publicou uma fotografia na Nazaré. Carolina Loureiro, logo de seguida, divulgou uma imagem no mesmo sítio. Além disso, antes do primeiro concerto, o músico partilhou um vídeo com a atriz para anunciar as datas dos seus espetáculos em Portugal.No domingo, foi a vez de Carolina Loureiro deixar clara a sua paixão. A estrela da SIC divulgou imagens do concerto de Vitor Kley em Lisboa e colocou um coração a acompanhar.De acordo com a imprensa brasileira, o namoro começou em outubro, quando Carolina viajou até ao Brasil para ir ao Rock in Rio.