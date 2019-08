Paixão e lingerie na noite de núpcias de Toy e Daniela

Ultimam-se os preparativos para o casamento do Toy e da Daniela, que irá decorrer no próximo dia 22 de setembro, e a noiva não podia estar mais entusiasmada com o grande dia.Durante uma saída à noite com as amigas, Daniela aproveitou o ambiente de diversão para escolher a roupa interior que irá usar na noite de núpcias.Depois de ter feito uma redução mamária, a noiva sente-se ainda mais confiante com o seu corpo para utilizar uma lingerie sexy e optou pela cor vermelha, que confessou ser uma das preferidas do futuro marido:"O Toy adora encarnado. Adora tudo!", revelou a companheira do artista, que prometeu surpreender o marido na primeira noite de casados.O casamento de Toy e Daniela irá contar com muitos convidados VIP e os leitores dotambém podem fazer parte da festa, uma vez que estão a ser sorteados convites para o evento. O enlace promete muita animação, bom ambiente e, claro, não vai faltar música... toda a noite.