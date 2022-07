Paixão: Júlia Palha nos braços do 'ex' Fotografia com José Arantes Pedroso adensa rumor de reconciliação.

Paixão: Júlia Palha nos braços do 'ex'

Miguel Azevedo

Menos de um mês depois de ter assumido o fim do namoro com José Arantes Pedroso, Júlia Palha voltou a surgir nos braços do ex-namorado. Foi a própria atriz quem partilhou uma foto juntos nas redes sociais no decorrer de um evento. Na imagem, é possível ver-se uma grande cumplicidade entre os dois.



Recorde-se que Júlia Palha e o jovem de ascendência aristocrata terminaram a relação em maio, tendo um mês depois a atriz confirmado publicamente a rutura. “Estou feliz, estou bem. O meu ex-namorado continua a ser meu amigo e acho que isso é que é importante resguardarmos”, disse recentemente. “O desfecho de uma relação não significa o fim de uma pessoa na nossa vida. O segredo é ficarmos bem com toda a gente e não haver rancores.”



