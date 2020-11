Paixões, divórcios e filhos ilegítimos marcam a vida polémica de Diego Maradona

Diego Armando Maradona viveu a vida intensamente, tanto no futebol como no amor, tendo somado conquistas, casamentos e relacionamentos extraconjugais.

‘El Pibe’ teve três relações amorosas que marcaram a sua vida. Claudia Villafañe, Verónica Ojeda e Rocío Oliva foram as mulheres que dividiram o coração da estrela argentina, que morreu esta quarta-feira, aos 60 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória em casa. Porém, as relações extraconjugais foram uma constante na vida do antigo craque, que deixa oito filhos.

Tudo começou em 1977, quando Diego conheceu a primeira mulher, Claudia Villafañe, com quem esteve casado 14 anos. Desse casamento, nasceu Dalma, a primeira filha do jogador. Contudo, na mesma altura em que a filha nasceu, o futebolista teve outro filho, fora do casamento, que conseguiu manter em segredo durante vários anos, até se separar da primeira mulher. A segunda filha de Diego e Claudia, Giannina, viria a nascer em 1987.

Foi no final de 2005 que a lenda do futebol conheceu Verónica Ojeda, com quem manteve uma relação durante oito anos. Um romance que nunca foi aprovado pelas filhas do jogador e marcado pelo aparecimento de Diego Fernando, o filho que teve fora do casamento com a sua anterior esposa. Escondido durante anos, o filho secreto de Maradona acabou por ser notícia, com o jogador a assumir então a paternidade da criança.

Em 2010, Maradona apaixonou-se por Rocío Oliva, 22 anos mais nova. O casamento aconteceu em 2014 e cinco anos mais tarde o casal separou-se. Nunca contou com a benção das filhas e foi uma das razões pela qual o craque corou relação com Dalma e Giannina.

Além de Dalma, Giannina e Diego Fernando, o ex-internacional é pai de outros cinco filhos. Diego Junior, de 33 anos, é filho da italiana Cristiana Sinagra com quem Maradona se envolveu quando jogava em Itália e a quem, na altura, pagou um milhão de euros para não falar do assunto. Jana, de 23 anos, é fruto da relação extraconjugal com Valeria Sabalain.

Durante vários anos, Diego Jr. e Jana lutaram para obter reconhecimento legal do ex-jogador.

Em 2019, o advogado de Maradona revelou que o argentino tem mais três filhos, de duas mães diferentes.