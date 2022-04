Palavras de Harry enfurecem britânicos

01:30

Vanessa Fidalgo

A visita de Harry e Meghan à Rainha Isabel II acabou por resultar numa nova polémica na Casa Real britânica. Isto depois de o príncipe declarar à imprensa norte-americana que o seu encontro com a avó serviu para se certificar de que a monarca “está protegida” e rodeada das “pessoas certas”.









“Estar com ela foi ótimo, ela está em grande forma. Ela sempre teve um sentido de humor incrível e eu apenas certifico-me de que está protegida e tem as pessoas certas ao seu lado”, disse o príncipe, na entrevista.

Estas palavras deixaram os súbditos em fúria e até chegaram ao Parlamento britânico. Especialistas em realeza consideraram-nas “um ataque à restante Família Real” e afirmaram que o duque de Sussex está a viver em “La La Land”.





“É caso para questionar se ele está tão iludido no seu próprio ‘La La mundo’ que não compreende o impacto e a interpretação” das palavras, comentou a editora da ‘Vanity Fair’, Katie Nicholl. De acordo com o ‘Daily Mail’, o porta-voz do primeiro-ministro, Boris Johnson, disse que está confiante de que a Rainha está protegida, apesar das declarações de Harry.