Palavrões em direto: Cristina Ferreira surpreende com linguagem

Cristina Ferreira voltou a surpreender os telespetadores durante o programa da manhã desta segunda-feira, 1 de julho.Enquanto comentava as várias notícias da imprensa cor-de-rosa com os convidados Eduardo Madeira, o ator Miguel Costa e a comediante Beatriz Costa, a apresentadora acabou por não se conter com a linguagem e protagonizou um momento insólito em direto.Cristina estava a mostrar as várias tatuagens de Beatriz Costa que acabou por revelar que gravou na sua pele uma rima da rapper portuguesa Capicua: "Não vou cumprir com a p*ta da expectativa. Não é por ela que oriento a minha vida".Perante o palavrão dito em direto, a comediante não tardou em pedir desculpa mas Cristina Ferreira desvalorizou e fez questão de voltar a repetir a mesma linguagem: "Não te preocupes porque este programa também não cumpre com a p*ta das expectativas", atirou a apresentadora.