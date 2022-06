Palhinha e Patrícia de férias aproveitam para mimar a barriguinha

01:30

Vanessa Fidalgo

O jogador do Sporting João Palhinha e a mulher, Patrícia Palhares, estão de férias nas Maldivas. Antes de aí chegar, porém, o casal passou alguns dias no Dubai, onde aproveitou para se deliciar com a paisagem marcada pelos gigantescos arranha-céus e, sobretudo, registar para a posteridade imagens da barriguinha já proeminente de Patrícia.Há pouco mais de um mês, recorde-se, João Palhinha e Patrícia Palhares partilharam com os adeptos uma série de fotografias tiradas numa praia para anunciar que estavam à espera do primeiro filho.Desde então, a novidade tem sido vivida com muita intensidade pelo casal, que não poupa ‘mimos’ à barriguinha.O jogador do Sporting e a cantora Patrícia Palhares casaram numa cerimónia discreta em 2021.