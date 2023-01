Pamela Anderson acusa Tim Allen de lhe mostrar o pénis

Pamela Anderson

Pamela Anderson, de 55 anos, acusa o ator Tim Allen, de 69 anos, de assédio. Na sua autobiografia, ‘Love, Pamela’ (‘Com Amor, Pamela’), a atriz diz que, durante as gravações da série ‘Home Improvement’ (1991-1999), Allen lhe mostrou o pénis.



"No primeiro dia de filmagens, saí do meu camarim e o Tim estava lá, no corredor, de roupão. Ele abriu o roupão e, como estava completamente nu por baixo, mostrou-me o pénis", cita a revista ‘Variety’. Contactado pela mesma publicação, o ator e comediante nega o relato feito pela ex-colega.



"Isso nunca aconteceu. Jamais faria algo parecido", garantiu.