Pamela Anderson: casamento começa mal

07 fev 2021 • 20:20

Sónia Dias

Aos 53 anos, Pamela Anderson voltou a encontrar o amor. A atriz anunciou o enlace com Dan Hayhurst, em empreiteiro com quem partilha a paixão pelos animais, surpreendendo os fãs... e não só. Carey, a ‘ex’ do noivo, desconhecia a relação entre os dois e soube do casamento pela imprensa, acusando a antiga estrela de ‘Marés Vivas’ de ser uma destruidora de lares. "É triste ver as pessoas a comemorar e a aplaudir isto, quando tudo começou com uma traição", disse ao ‘The Sun’.

Recorde-se que este é o sexto matrimónio de Pamela Anderson, que foi casada com Tommy Lee (1995-1998), Kid Rock (2006-2007), Rick Salomon (2007-2008 e 2014-2015) e Jon Peters (2020), cujo enlace durou só duas semanas.

