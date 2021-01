Pamela Anderson casou-se com o guarda-costas: "Estou nos braços de um homem que realmente me ama"

casou-se com o guarda-costas

, avança a revista

no Natal, no Canadá.

Pamela Anderson voltou a fazer juras de amor eterno. A eterna estrela de 'Marés Vivas' de 53 anos,'People'.A cerimónia intimista e discreta ocorreu", disse, ao 'Daily Mail'.

Pamela revelou que disse o 'sim' na propriedade que comprou aos avós há 25 anos:"Foi lá que os meus pais se casaram e ainda estão juntos".

Entretanto, esta semana, Pamela Anderson anunciou que vai deixar as redes sociais."Nunca tive interesse nas redes sociais e sinto que agora que estabeleci me sinto genuinamente inspirada a ler e a estar na natureza. Estou livre".



Há precisamente um ano, no dia 20 de janeiro de 2020, Pamela casou-se em segredo com o produtor de cinema Jon Peters, de 74 anos. No entanto, a união durou apenas 12 dias.