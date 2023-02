Pamela Anderson revela noite mais quente que viveu... e foi com um homem de 80 anos

"verdadeiramente apaixonada", cita o 'The Sun', ainda acrescenta que, "os homens foram a minha perdição e eu tentei de todos os tipos. Eu sou o denominador comum".



"revigorante, sexy e engraçada". Conta ainda de uma vez que ambos partilharam, na embaixada, uma garrafa de mezcal, que levou a uma noite "noite fogosa, divertida e regada a álcool".



A modelo não esconde qual foi a noite mais escaldante que viveu. Confessa que a noite mais quente da sua vida foi com um homem de 80 anos, com quem dançou um tango em Buenos Aires, quando ainda estava nos seus 20: "Foi uma das mais sensuais que alguma vez tive". Pamela Anderson diz que ficou "sem fôlego" perante a sensualidade e ousadia incutidas por este "verdadeiro homem".

A autobiografia da modelo foi escrita inteiramente por ela, sem co-autores ou escritores-fantasma.



Relembre-se que Pamela Anderson tornou-se famosa, na década de 90, devido às suas capas na revista 'Playboy' e mais tarde por ter protagonizado a série 'Marés Vivas'. A atriz tem dois filhos e já foi casada cinco vezes, sendo que o último casamento foi com Dan Hayhurst, que terminou em 2022.



Mötley Crüe, Tommy Lee. A modelo afirma que foi a primeira vez que esteve, cita o 'The Sun', ainda acrescenta que,Conta ainda de uma vez que ambos partilharam, na embaixada, uma garrafa de mezcal, que levou a uma noite "noite fogosa, divertida e regada a álcool".A modelo não esconde qual foi a noite mais escaldante que viveu. Confessa que a noite mais quente da sua vida foi com um homem de 80 anos, com quem dançou um tango em Buenos Aires, quando ainda estava nos seus 20:. Pamela Anderson diz que ficouperante a sensualidade e ousadia incutidas por esteA autobiografia da modelo foi escrita inteiramente por ela, sem co-autores ou escritores-fantasma.Relembre-se que Pamela Anderson tornou-se famosa, na década de 90, devido às suas capas na revista 'Playboy' e mais tarde por ter protagonizado a série 'Marés Vivas'. A atriz tem dois filhos e já foi casada cinco vezes, sendo que o último casamento foi com Dan Hayhurst, que terminou em 2022.

A estrela de 'Marés Vivas', Pamela Anderson, vai lançar, em março, uma autobiografia, para além do documentário, 'Uma História de Amor', já disponível na Netflix.Na sua autobiografia, a atriz e modelo de 55 anos, irá contar as suas aventuras e fazer revelações, incluindo sobre a sua vida sexual.Pamela Anderson esteve casada, entre 1995 e 1998, com o músico dos