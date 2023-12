Panamá usado por D. Duarte Pio no casamento da Infanta Maria Francisca foi leiloado

A infanta Maria Francisca fez a sua primeira aparição pública depois do casamento com o advogado Duarte Martins, que ocorreu no dia 7 de outubro, na Real Basílica de Mafra. Foi no Jantar dos Conjurados, que esta quinta-feira, dia 30, reuniu no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, a família dos duques de Bragança, para celebrar a Restauração da Independência de Portugal.Durante o jantar realizou-se ainda o leilão do panamá que D. Duarte Pio, duque de Bragança, usou no casamento da filha. “Foi leiloado, ontem, no Jantar dos Conjurados, por 5000 euros. O valor reverteu a favor do Banco do Bebé”, disse Alberto Miranda, especialista em famílias reais europeias.