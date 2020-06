Pandemia adia enlace de Rúben Neves: "Festa será a dobrar"

Craque português do Wolverhampton teve de adiar casamento com Débora Lourenço.

01:30

Sónia Dias

A pandemia obrigou Rúben Neves a adiar o seu casamento com Débora Lourenço, que estava agendado para 23 de maio. Contudo, o antigo jogador do FC Porto, atualmente a jogar em Inglaterra pelo Wolverhampton, garante agora que os dois vão trocar alianças em breve e que a festa vai ter um sabor muito especial.‘Hoje era o nosso dia. Tenho a certeza que vamos festejar a dobrar. Amo-te", escreveu, na altura, Rúben nas redes sociais, ao mesmo tempo que partilhava imagens de uma sessão fotográfica que os dois fizeram em Madrid, antes do confinamento. Uma declaração de amor à qual Débora, que ficou noiva do craque português em maio de 2018, respondeu na mesma moeda: "És a minha vida."Depois de passar a quarentena em Espinho, Rúben, de 23 anos, já regressou a Inglaterra com a companheira e os dois filhos, Margarida e Martim.