Pandemia agrava estado depressivo da atriz Dakota Johnson

"Às vezes, entro em pânico ao ponto de não saber o que estou a pensar ou a fazer. Dão-me ataques de ansiedade", revelou a atriz em entrevista à revista 'Marie Claire'.



É considerada uma das atrizes mais requisitadas da indústria do cinema mas não esconde o drama que vive com a depressão desde a adolescência.Dakota Johnson abriu o coração e contou como tem lidado com os problemas da depressão ao longo dos últimos anos e que se têm intensificado com as semanas de isolamento devido à pandemia da Covid-19.

"Penso constantemente no estado do mundo agora. Isso mantém-me acordada durante a noite, a noite toda, todas as noites. O meu cérebro vai para lugares loucos e escuros", revelou a atriz de '50 Sombras de Grey'.

Procurar ajuda profissional foi uma das soluções encontradas pela atriz para manter uma maior estabilidade emocional: "Tenho que fazer muito trabalho para eliminar pensamentos e emoções, e estou a fazer muita terapia".

"O meu cérebro move-se a um milhão de milhas por minuto", diz na mesma entrevista.