Pandemia do coronavírus deixa Carlos Areia preocupado com a filha

Cristina Areia, filha de Carlos Areia

O ator Carlos Areia, de 76 anos, mostra-se receoso com a situação atual, mas não esconde que tem o coração mais apertado pelo facto de a filha, Cristina, estar particularmente exposta ao risco, uma vez que trabalha como auxiliar de enfermagem num hospital particular em Londres.A antiga atriz revela, ainda assim, que está a encarar tudo com a calma necessária e que na unidade de saúde tem todos os materiais necessários para se proteger."Temos muito apoio e não faltam materiais", começa por contar à ‘TV7 Dias’, acrescentando que já esteve "no mesmo piso" que um paciente com Covid-19, mas que todas as precauções foram tomadas e não houve "contacto direto".Cristina mostra-se preocupada com o pai, Carlos Areia, que pertence ao grupo de risco devido à idade. A família iria reunir-se na Páscoa, mas a antiga atriz teve de adiar a viagem.