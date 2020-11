Papa Francisco põe 'gosto' em foto de modelo brasileira e Vaticano investiga

A sexy modelo que levou um 'like' do Papa

A conta oficial de Instagram docolocou um 'gosto' na publicação de uma modelo brasileira, conhecida por publicar fotografias de cariz erótico. O 'like' foi mais tarde retirado, mas não passou despercebido e será agora alvo de investigação por parte do Vaticano.A entidade tenta agora entender como é que foi colocado o 'gosto' na conta da modelo, que se chama Natalia Gariboto e conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.Apesar da polémica, o editor do jornal católico 'La Croix', Robert Mickens, adianta que não é o Papa Francisco que gere o seu Instagram - onde tem mais de sete milhões de seguidores - mas sim uma equipa de comunicação., explica.